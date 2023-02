Chance Kumbulla: serve il riscatto

Il Corriere dello Sport (R. Maida) –Mourinho non pensava di giocare sempre. con gli stessi tre difensori e per questo ha chiesto a Tiago Pinto di fornirgli un quinto supporto durante il mercato di gennaio. E arrivato lo spagnolo Diego Llorente, in prestito dal Leeds, che ovviamente ha bisogno di tempo per adattarsi anche se conosce bene l’allenatore.

E allora a Cremona potrebbe essere scelto l’usato sicuro, Marash Kumbulla, che non mette piede in campo da quella maledetta ta sera di Coppa Italia. Un retro passaggio incauto di Tahirovic lo ha messo in difficoltà a pochi metri dalla linea di metà campo, da ultimo uomo. Kumbulla ha sbagliato il controllo concedendo a Dessers lumo contro zero verso la porta. Una brutta botta per Kumbulla, professionista incredibile, che in questo campionato ha giocato appena 133 minuti e puntava molto sulla Coppa Italia per dimostrare il suo valore.

Oggi però Mourinho, che lo considera un alter ego di Smalling, ha di nuovo bisogno di lui.

La prova serve anche in prospettiva. Giovedì 9, per l’andata degli ottavi di Europa league contro la Real Sociedad, ci sarà un altro difensore squalificato: Ibañez. Anche in quel caso Mourinho dovrà attingere alla panchina.