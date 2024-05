La Repubblica (M. Juric) – Rabbia e frustrazione. Dispiacere e fatalismo. Sono tanti gli stati d’animo in casa Roma, nel day after il Bayer Leverkusen. Trai tifosi e all’interno del lo spogliatoio. “È stata una partita eroica – ha commentato orgogliosamente De Rossi al fischio finale “Sapevamo che contro di loro non aveva vinto nessuno, eppure l’abbiamo riaperta. Uscire così fa male”. Perché una prestazione così l’aveva sognata e sperata.

Atalanta, Genoa ed Empoli, Ecco gli ultimi tre ostacoli della Roma in campionato. Con l’obiettivo puntato sul quinto posto in classifica, l’ultimo valido per la qualificazione alla prossima Champions League.Con nove punti l’accesso all’Europa “dei grandi” è aritmetico.