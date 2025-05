Un’ipotesi tanto remota quanto clamorosa potrebbe accadere nell’ultima giornata di Serie A: l’ultimo posto utile per la qualificazione alla prossima Champions League potrebbe essere decisa da un sorteggio.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, esiste una particolare combinazione di risultati che porterebbe Juventus e Roma a chiudere il campionato a pari punti.

Lo scenario nel dettaglio

Perché si verifichi questa situazione, devono accadere i seguenti risultati nell’ultima giornata:

Venezia–Juventus 3-0

3-0 Torino–Roma 1-1

1-1 Lazio–Lecce: pareggio o sconfitta della Lazio

Con questi esiti, Juventus e Roma concluderebbero a pari merito con 67 punti, stessi numeri su tutti i parametri rilevanti. La classifica risulterebbe perfettamente speculare, senza alcun criterio sportivo utile a stabilire chi debba salire sul treno Champions.

Regolamento: niente spareggio, sì al sorteggio

In questo caso, il regolamento della Lega Serie A non prevede uno spareggio in campo. Piuttosto, si procede con un sorteggio, affidato esclusivamente al caso.

Come avverrebbe il sorteggio?

Si tiene nella sede della Lega Serie A a Milano.

Viene utilizzata un’urna contenente delle palline numerate.

Il sorteggio è condotto dal presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, alla presenza dei rappresentanti delle due squadre coinvolte.

La cerimonia si svolge a porte chiuse, e l’esito viene comunicato tramite un comunicato ufficiale della Lega.

Un precedente storico

Sebbene sia un’eventualità estremamente rara, non sarebbe la prima volta che un sorteggio viene usato in ambito calcistico per stabilire una posizione decisiva. Ma farlo per un posto in Champions League, con tutto ciò che comporta in termini economici e sportivi, sarebbe qualcosa di assolutamente inedito e discutibile.

Resta da vedere se questo scenario si concretizzerà davvero, ma una cosa è certa: l’ultima giornata di Serie A si preannuncia incandescente.