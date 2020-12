Champions League, interrotta PSG-Basaksehir per insulti razzisti del quarto uomo nei confronti di Webo

Sospeso il match di Champions League tra PSG e Instanbul Basaksehir allo stadio Parco dei Prinicipi a Parigi. Il quarto uomo, Sebastian Colţescu, per indicare quale membro dello staff della formazione turca andava espulso per proteste, avrebbe definito Pierre Webo -assistente del tecnico Okan Buruk– “il ragazzo nero“. In segno di protesta il Basaksehir ha abbandonato il campo, seguita poco dopo anche dal Paris Saint-Germain.