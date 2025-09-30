L’Inter di Chivu mette in scena una prestazione di altissimo livello e travolge lo Slavia Praga con un netto 3-0 nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League. La sblocca Lautaro approfittando di un’ingenuità del portiere, successivamente sigla il raddoppio Dumfries su assist di Thuram.
I nerazzurri, dopo un avvio di stagione altalenante, dimostrano di essere in grande forma sul palcoscenico europeo, dominando la partita dall’inizio alla fine e consolidando la loro posizione nel gruppo.