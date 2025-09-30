Il martedì di Champions League regala emozioni e gol, con l’Atalanta che conquista una vittoria preziosa e il Real Madrid che domina senza difficoltà. A Bergamo, i nerazzurri hanno avuto la meglio sul Club Brugge con un 2-1 in rimonta. La partita si era messa in salita per la squadra di Juric, colpiti al 38’ dal gol di Tzolis che aveva portato in vantaggio i belgi. Nel secono tempo però, l’Atalanta ha cambiato marcia: al 74’ Samardžić ha pareggiato i conti trasformando un calcio di rigore, e all’87’ Pašalić ha firmato il gol della rimonta, regalando tre punti fondamentali alla Dea.

Dall’altra parte, il Real Madrid non ha lasciato scampo al Kairat Almaty, schiantandolo 5-0 in trasferta. Grande protagonista della serata è stato Kylian Mbappé, che ha illuminato il match con una tripletta. I gol successivi sono stati siglati da Camavinga e Brahim Diaz.