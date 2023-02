Champions ed Europa League su Sky per il prossimo triennio

Sky si è aggiudicata la Champions League e l’Europa League. L’emittente satellitare ha acquistato i diritti per le due competizioni europee nel triennio 2024-2027. La pay-tv avrà il diritto di rivendere un match in chiaro, ma potrà anche scegliere di cederlo a TV8. La miglior partita del mercoledì resterà ad Amazon Prime.

La Roma, intanto, spera di poter giocare la Champions. Domani – ore 20:45 – all’Olimpico arriverà il Verona: fondamentale trovare i tre punti per mantenere la scia. Giovedì, invece, i giallorossi di Mourinho scenderanno in campo contro il Salisburgo per il ritorno del playoff. Servirà ribaltare la sconfitta (1-0) subita in Austria per guadagnare l’accesso agli ottavi.