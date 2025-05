Tuttosport (D. Marchetti) – La Roma torna oggi a Trigoria per preparare l’ultima gara della stagione contro il Torino, decisiva per la corsa Champions. Ranieri, al passo d’addio, ha ribadito anche a Ryan Friedkin che lascerà a fine stagione, diventando un consulente del club. Già consegnata una lista di nomi per il suo successore, ma non c’era Klopp, smentito sia dall’agente che dalla Roma.

I Friedkin vogliono chiudere presto per dare un segnale alla piazza, che sogna un altro colpo a sorpresa. Contro il Torino probabile conferma dell’undici visto col Milan, con Shomurodov pronto a guidare l’attacco in caso di nuovo forfait di Dovbyk.