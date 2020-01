Cetin si candida a giocare subito

Il Galatasaray sta cercando in tutti i modi di averlo in prestito fino a giugno ma intanto Fonseca sta valutando se schierarlo titolare o meno contro la Juventus. Parliamo di Mert Cetin che potrebbe essere la chiave di volta di una difesa a tre. In alternativa, potrebbe giocare anche come terzino destro alzando Florenzi. In casa Juventus è stato convocato Higuain che però, con ogni probabilità, partirà dalla panchina. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.