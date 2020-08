Cessione Roma, i numeri dell’affare: operazione da 591 milioni di euro

È una giornata storica per la As Roma. Dopo le anticipazioni della notte, questa mattina è arrivato il comunicato ufficiale del club a sancire definitivamente l’inizio dell’era Friedkin. Gli aspetti più interessanti della nota del club sono probabilmente quelli relativi a cifre e numeri: l’Operazione “è valutata in circa 591.000.000 di Euro“. Così il Gruppo Friedkin acquisisce l’intera partecipazione detenuta da AS Roma SPV nel Club pari all’86,6% del capitale sociale del Club. Inoltre nel comunicato è presente una deadline per il closing, ovvero la fine del mese di agosto 2020.