Cessione Roma, Friedkin ha alzato l’offerta: mancano 30 milioni di euro per accontentare Pallotta

La trattativa sembrava essersi arenata. I 47 milioni di euro di distanza per cedere la maggioranza del club, che sembravano un oceano impossibile da attraversare, ora sarebbero diventati 20 milioni di euro. Da combinare con la sottoscrizione della tranche di 15 milioni di aumento di capitale da complessivi 150 milioni, da versare entro metà 2021. La trattativa si è ripresa all’improvviso. Sembra che Goldman Sachs abbia convinto Pallotta a spingere per una mediazione entro il 2019, per evitare che Friedkin rimandasse l’operazione a dopo l’aumento di capitale. La richiesta era di 800 milioni di euro, al lordo dei 272 milioni di debiti. Ora sembra possa accontentarsi di 780, da definire il pagamento della rata della ricapitalizzazione. Lo riporta Il Messaggero.