Certezza Cristante. Perno di Mou

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Ora chiamatelo Bryan costante, per presenze e rendimento. Sebbene sia il quarto giocatore per minutaggio in campo nella Roma, la particolarità di Cristante è che non ha saltato neanche una partita in stagione. Ventinove partite su trentuno dal primo minuto, le altre due invece da subentrato, Insomma, Mourinho non può fare a meno di Cristante nel suo centrocampo. È un tuttofare del centrocampo, nella sfida contro il Salisburgo è stato il migliore in campo. Tredici palloni recuperati solo giovedì sera, più sette contrasti vincenti e le verticalizzazioni che hanno mandato in porta gli attaccanti oltre al palo colpito di testa che avrebbe cambiato totalmente la partita se fosse stato un po’ più fortunato. Il lancio lungo per Abraham è stato perfetto, e non è stato l’unico della stagione.

Proprio la sua costanza e il suo rendimento hanno portato al rinnovo fino al 2027 con stipendio di circa tre milioni netti a stagione. La fumata bianca è arrivata durante la sosta del Mondiale, ma non è ancora stato ufficializzata. Un rinnovo che fa felice il giocatore e la famiglia: Cristante infatti è molto legato a Roma, qui sono nate le sue figlie, Aurora e Victoria, e qui ha stabilito, insieme alla compagna Selene Cito, importanti rapporti personali. Con il rinnovo saranno nove gli anni del centrocampista alla Roma, non semplice per una piazza che ha sempre avuto opinioni contrastanti su di lui.