Certezza Bryan. La Roma torna al top con la vitamina C

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Ranieri, nel momento più duro, ha potuto contare sulla vitamina C. Che sta per Cristante, tornato a essere perno del centrocampo giallorosso nelle ultime e delicate sfide di campionato. La Roma, con lui, si è fatta ancora più solida nella fase difensiva. Da quando è tornato in campo con regolarità, la Roma ha subito solo tre gol in dieci partite.

Dopo le prestazioni con Juric, Cristante non sembrava essere un elemento fondamentale della rosa. Tanto che nel mercato invernale erano insistenti le voci di una sua possibile partenza. Ma Ranieri è stato fondamentale anche con lui e lo ha voluto tenere in rosa convinto della sua forza e leadership.