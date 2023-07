Enrique Cerezo, presidente dell’Altetico Madrid, parla chiaro sul futuro di Morata. Secondo le sue dichiarazioni, il futuro dell’attaccante spagnolo non sarà in Serie A.

“Non abbiamo notizie sulla situazione futura di Morata ma mi sorprende. Non credo che andrà in Italia. Quando un giocatore firma un contratto significa che saremo sicuri che giocherà nell’Atletico Madrid. Non capisco perché mi vengano fatte certe domande quando ha firmato un contratto”.