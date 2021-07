Cengiz Under, ufficiale il trasferimento al Marsiglia

Corriere della Sera (G. Piacentini) – Da ieri è ufficiale: Under è del Marsiglia. Il turco, si legge nel comunicato, si trasferisce “a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2022, a fronte del riconoscimento di un corrispettivo variabile per un importo massimo di 500 mila euro. L’accordo prevede, al verificarsi di determinate situazioni sportive, l’obbligo di acquisizione a titolo definitivo per 8,4 milioni di euro e, in caso di futuro trasferimento, il pagamento in favore della Roma di un importo pari al 20% del prezzo di cessione“.

Oggi, dopo lo svolgimento delle visite mediche, dovrebbe arrivare l’ufficialità anche del trasferimento di Pau Lopez, arrivato ieri sera in Francia: alla Roma mezzo milione di euro per il prestito oneroso e 12 per il diritto di riscatto, che si trasformerà in obbligo dopo venti presenze. Le due operazioni sbloccheranno l’arrivo di Rui Patricio e Xhaka: lo svizzero ieri è stato elogiato dal Times, che lo ha definito “fondamentale per ogni squadra in cui ha giocato“.