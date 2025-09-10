Cengiz Under si è traferito al Besiktas dopo la fine dell’avventura al Fenerbache. Il calciatore perciò è rimasto a Istanbul, ma facendo un cambio di squadra clamoroso. Under ha militato nella Roma tra il 2017 e il 2020, ed è ancora caro ai tifosi romanisti per l’assist fornito a Manolas nella notte magica del 10 aprile 2018, che ha permesso ai giallorossi di eliminare il Barcellona e approdare alle semifinali di Champions.

L’esterno turco ha rilasciato un ‘intervista ai canali ufficiali del club, parlando anche della sua esperienza in giallorosso. Ecco le sue parole: “Giocare in Europa era il mio più grande segno, ma non è stato facile. Prima di arrivarci, avevo paura di non essere in grado di riuscire ad esprimere tutto il mio potenziale. Ma alla Roma, ho superato questa paura. Quando mi sono trasferito in Europa da giovane, non conoscevo nessuna lingua straniera, ma alla fine sono stato in grado di impararle, anche se è stato difficile. Il campionato italiano è diverso perché le squadre si focalizzano sulla tattica. Durante gli allenamenti lavoravamo costantemente sulle tattiche di gioco. In Inghilterra, invece, si gioca ad un ritmo più alto. In Francia il campionato è pieno di giocatori forti e aggressivi. È tendenzialmente un campionato fisico. Giocare in questi campionati è stata una buona esperienza per me”.