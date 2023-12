Il Messaggero (G. Lengua) – Location di lusso, quasi mille invitati e tanti buoni propositi. La cena di Natale organizzata dalla Roma si è svolta ieri all’hotel Cavalieri Hilton presso il ristorante la Pergola. Il titolo della serata: “A magic dinner”. La scritta è stata proiettata sui maxischermi presenti sul palco e stampata su tutti i menù presenti sui tavoli. Come segnaposto una mini-maglietta della Roma con tanto di nome. L’appuntamento era fissato per le 19.30, ma i primi ospiti sono entrati nell’enorme sala soltanto intorno alle 20. Un suggestivo effetto di luci soffuse ha reso l’ambiente di colore giallo e rosso, gli ospiti tutti rigorosamente vestiti con abiti eleganti. C’erano sponsor, dipendenti, ex calciatori come Alessio Cerci, influencer, ex azionisti e non poteva mancare la squadra, il tecnico e lo staff. Grandi assenti il presidente Dan Friedkin e suo figlio il vicepresidente Ryan.