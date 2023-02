Celik sull’iniziativa della società: “Grato al club per sostenere questa preziosa campagna” – FOTO

Il terribile terremoto che ha colpito la Turchia e la Siria ha scosso tutto il mondo ed ha causato oltre 45 mila morti, ma i numeri purtroppo sono destinati a salire. La Roma ha deciso di sostenere la campagna Unicef che raccoglie i soldi per l’emergenza in corso. Zeki Celik, terzino turco, ha voluto ringraziare il club per aver sostenuto questa campagna: “Sono grato al mio club per sostenere questa preziosissima campagna. I nostri cuori battono all’unisono con la popolazione colpita dal terremoto”, la didascalia utilizzata dal giallorosso.