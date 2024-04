Celik si prende la fascia destra. Al centro più Llorente di Smalling

Il Messaggero (G. Lengua) – C’è un undici titolare anti-Lazio, il più scontato, che prende in considerazione infortuni, squalifiche e rientri dell’ultima ora. C’è poi una formazione a “sorpresa” che De Rossi potrebbe proporre per dare più imprevedibilità alla manovra e spiazzare Tudor. Al momento, la difesa più ovvia sarà quella composta da Celik, Mancini, Llorente e Angelino. Al centro del reparto è tornato in pianta stabile Smalling, ma utilizzarlo per sostituire N’Dicka squalificato potrebbe essere un azzardo. A meno che De Rossi non decida di schierare la difesa a tre, ma anche in quel caso ci sarebbe pronto Huijsen.

Ipotesi, però, che non convince la squadra ormai satura del 3-5-2 di Mourinho. A sinistra è tornato Spinazzola, ma da soli quattro giorni. A centrocampo torna Pellegrini. Il reparto, dunque, non dovrebbe subire nessuna variazione rispetto a quello atteso. Con lui giocheranno Paredes in posizione centrale e Cristante. C’è poi l’attacco, fiore all’occhiello della Roma con due fuoriclasse come Dybala e Lukaku. Il loro impiego è scontato, così come quello di El Shaarawy risparmiato a Lecce proprio per essere in forma in vista della Lazio.