Corriere della Sera (G. Piacentini) – La Roma recupera Zeki Celik per la gara di domenica sera contro la Juve (ore 20.45 in diretta televisiva su Dazn, arbitro Colombo).

Il turco si è allenato in gruppo per il terzo giorno consecutivo e ritorna così a disposizione di Claudio Ranieri.

Il difensore potrà essere utilizzato come esterno di centrocampo, viste le contemporanee assenze di Saelemaekers (squalificato) e degli infortunati Saud e Rensch, oppure come “braccetto” nella difesa a tre, con Mancini al centro del reparto al posto di Hummels. Ieri a Trigoria foto di squadra, come svelato sui social della società.