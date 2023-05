Celik rassicura tutti: “Sto bene, non è nulla di grave”

La Roma è in finale di Europa League dopo la Conference League vinta lo scorso anno. Per arrivare è bastato il pareggio nel ritorno delle semifinali contro il Bayer Leverkusen dove ci sono stati due stop muscolari di Spinazzola e Celik. Il terzino turco, come riportato da Emanuele Zotti, ha voluto rassicurare tutti dalla zona mista della Bay Arena: “Come sto? Bene bene, tutto bene. Non è grande, non è grave”.

