Il terzino turco della Roma, Zeki Celik, ha parlato a tutto campo in un’intervista rilasciata a Tv Play. Dal suo arrivo nella Capitale al futuro in giallorosso, passando per il percorso personale e professionale. Queste le sue parole:

Ieri una prestazione difficile contro l’Aston Villa..

“È stato un buon test, abbiamo visto i nostri errori e abbiamo visto cosa possiamo fare in futuro. Stiamo lavorando molto bene con il mister. L’inizio di stagione è molto importante per noi e dobbiamo fare certamente meglio. Abbiamo tempo per migliorare e per la prima partita saremo pronti”

Sei migliorato molto nell’ultimo anno. Da cosa dipende?

“Abbiamo lavorato tanto, con buoni allenatori. Ho imparato molte cose. Ranieri ha cambiato la mia posizione in campo e mi sento più a mio agio come centrale, posso difendere e posso attaccare. Questo è il segreto”

Che ruolo preferisci? Centrale o esterno?

“Posso giocare in entrambi i ruoli, gioco dove mi dice l’allenatore. Posso giocare in ogni ruolo, per me non è un problema. Voglio aiutare la squadra. Mi sento meglio da difensore, sul centro destra”

Mourinho non faceva tanti complimenti a voi esterni. Ti dispiaceva?

“Dopo la partira non leggo ciò che dice il mister. Guardo la mia partita e cerco di migliorare. Quando l’allenatore ha un problema con me , parla con me. Questa è la cosa più importante, parlare faccia a faccia con lui. Mourinho mi diceva sempre i miei errori, e questo penso sia una cosa positiva”

Che differenza c’è tra il calcio turco, quello francese e quello italiano?

“In Turchia giochiamo un calcio più aperto, ci sono più spazi. Ci sono giocatori veloci. In Francia c’è più tattica e giocatori forti. In Italia c’è esperienza e qualità. La Serie A è il campionato migliore per me”

Ti piacerebbe fare un’esperienza in Arabia?

“Per ora non ci penso, perchè sono felice alla Roma ora. Potrei giocare per tutta la carriera a Roma”

Quali sono i tuoi piatti preferiti italiani?

“Mi piace tanto la cacio e pepe e la pasta al pesto. Ovviamente anche la pizza e il gelato”

Ti senti un titolare di questa squadra?

“Quest’anno sono concentrato, lo scorso anno ho fatto una buona stagione ma voglio fare meglio. Voglio giocare bene e aiutare la squadra”