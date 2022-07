Celik: “La Roma è un grandissimo club. Ho sempre sognato e desiderato di giocare in Serie A”

Pagine Romaniste – Zeki Celik, esterno della Roma, è intervenuto in conferenza stampa ed ha parlato anche della sua nuova avventura in giallorosso. Queste le sue parole:

Qual è la motivazione che ti ha portato a Roma?

“La Roma è un grandissimo club. Mi ha lusingato che mi abbiano voluto fortemente, per me è stato un passo in avanti, un modo per alzare l’asticella. Conosciamo tutti il mister, è una motivazione in più lavorare con lui”.

Qual è il tuo pregio e un tuo difetto?

“Mi ritengo forte nella difesa, come difensore. Posso migliorare però in alcuni aspetti difensivi e anche offensivi, contribuendo maggiormente alla fase offensiva”.

Sei il quarto giocatore turco a indossare questa maglia. Quali sono i tuoi obiettivi? Quest’anno giocherai in Serie A, avevi mai immaginato di arrivarci?

“Sono molto felice. Ho sempre sognato e desiderato di giocare in Serie A, sono venuto molto volentieri appena si è presentata l’occasione. La Roma è un grandissimo club, spero di contribuire al successo di questo club”.

Mourinho dovrebbe giocare con la difesa a 3 utilizzandoti come quinto a destra. Come pensa di adattarsi a questo sistema, avendo giocato prevalentemente a 4?

“Mi sono trovato a bene sia a 3 che a 4. Dovrà decidere il mister appena inizieremo a lavorare”.

Che ricordo hai dello stadio Olimpico?

“Ho giocato qui, ricordo molto ed è uno stadio molto grande, imponente, con una bella atmosfera”.

Un giocatore a cui ti ispiri?

“Mi sono ispirato a tantissimi giocatori, soprattutto terzini destri ma non ho un giocatore in particolare”

Hai rifiutato delle offerte da altri club di Serie A per aspettare la Roma?

“Molte squadre si sono interessate a me, anche da altri Paesi, ma ho deciso di venire qui perché ho pensato sarebbe stata la scelta migliore per me”

Mourinho dà tanto ma chiede anche tanto ai giocatori. Sei pronto per questo tipo di pressioni?

“Il mister lo conosciamo tutti, il suo stile di gioco, il dialogo con i giocatori. Per noi sarà una grandissima occasione lavorare con lui, crescere ancora con lui. Non penso avrò alcun tipo di problema di armonia e compatibilità”.

Hai vinto con il Lille in un campionato dove domina il PSG. Come si fa a vincere partendo da outsider?

“Abbiamo ottenuto un successo notevole, soprattutto dopo aver dominato un campionato dove domina il PSG. Qui procederemo per passi, dando il massimo e arrivando il più in alto possibile”.

Hai parlato con Ünder della Roma?

“Quando sono stato contattato la prima volta, ho avuto modo di sentirlo. Mi ha parlato molto bene della Roma e mi ha incoraggiato a venirci. Devo ringraziare anche lui se sto qui”.

Hai tanta esperienza internazionale. Sei venuto qui per essere il titolare? Ti aspetti di essere titolare nella prima giornata di campionato?

“Ovviamente sì, tutti vogliono essere titolari. Ho questo obiettivo ma so anche che Karsdorp ha fatto una stagione molto bella lo scorso anno, ha vinto una coppa. CI sarà una bella e ricca competizione tra di noi”.