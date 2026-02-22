CORRIERE DELLO SPORT (Giorgio Marota) – Una smentita che nasconde una conferma: la Roma e Celik stanno per dirsi addio. A produrla è stata l’agente del turco, Fazil Ozdemir, che da una parte ha allontanato le voci di un accordo imminente con la Juve e dall’altra, evitando di citare eventuali progressi nella trattativa con Massara, ha certificato la distanza tra domanda, 4 milioni, e offerta, poco più di 2.

“Le voci secondo cui Zeki avrebbe raggiunto un accordo con un club non sono accurate – ha scritto – Attualmente gioca per una squadra importante, è naturale che susciti interesse. Il suo contratto scade a fine stagione; tuttavia, nutre grande rispetto per la società. In questo momento, la sua attenzione e il suo impegno sono rivolti a supportare la Roma nel raggiungimento dei suoi obiettivi. Riteniamo che tutte le altre questioni saranno affrontate e risolte a tempo debito, in modo professionale e rispettoso”.