Prosegue il momento positivo di Zeki Celik, protagonista in campo non solo con la Roma ma anche con la sua nazionale. Il terzino turco continua a dimostrare solidità e incisività, confermandosi in un ottimo stato di forma anche in occasione dell’ultima sfida di qualificazione ai Mondiali.

Celik è andato a segno con la Turchia contro la Bulgaria, contribuendo al momentaneo 5-1 della squadra guidata da Vincenzo Montella. Schierato titolare dal CT, il difensore giallorosso ha messo la sua firma nella gara con un preciso colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo, fissando il risultato definitivo. Un’altra prestazione convincente per il numero 19 della Roma, che sembra aver ritrovato piena fiducia e continuità.