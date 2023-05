Celik: “Il lavoro non è ancora finito. Vittoria combattuta, non ci si ferma” – FOTO

La Roma conquista l’andata delle semifinali di Europa League contro il Bayer Leverkusen. I giallorossi vincono per 1-0 la sfida all’Olimpico grazie al gol di uno straordinario Edoardo Bove. Ma è il lavoro di squadra che ha fatto la differenza: sacrificio, lotta e dedizione alla corte di Mourinho.

Buona prova anche di Zeki Celik, schierato titolare sulla fascia destra al posto di uno spento Zalewski. Il terzino è stato attento in fase difensiva, meno propenso alla spinta offensiva. Il turco ha condiviso su Instagram un post per esprimere un pensiero sulla gara: “Il lavoro non è ancora finito. Vittoria combattuta, non ci si ferma”. Insomma ci sono ancora 90 minuti da giocare.