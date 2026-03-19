Europa League, ammonizione per Celik: salta l’eventuale andata dei quarti di finale

La Roma dovrà fare i conti con la situazione diffidati in vista del prossimo impegno europeo, con alcuni giocatori a rischio squalifica. Tra questi c’è Zeki Celik, entrato in diffida nel corso del cammino in Europa League.

Il terzino turco è stato ammonito nella gara contro lo Stoccarda del 22 gennaio 2026, episodio che ha fatto scattare la diffida. Nella sfida di andata contro il Bologna, Celik ha preso parte al match offrendo il proprio contributo sulla fascia, venendo poi sostituito al 65’ per Mario Hermoso, confermando la sua importanza nelle rotazioni difensive di Gasperini.

Durante la gara di ritorno contro il Bologna commettendo un fallo su Pobega rimedia un cartellino giallo facendo scattare così la diffida. Salterà la prossima sfida in Europa League.