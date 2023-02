Çelik compie 26 anni: gli auguri della Roma – VIDEO

Zeki Çelik spegne 26 candeline. L’esterno difensivo turco è arrivato alla corte di José Mourinho, per circa sette milioni in estate, dal Lille. Il numero 19 giallorosso ha collezionato 20 presenze con la maglia della squadra romana, tra Campionato e Coppe. Nel corso della stagione, rendimento altalenante per il turco, che ha oscillato da prestazioni di alto livello, ad altre dove appariva più contratto e compassato. La Roma ha voluto celebrare il compleanno del turco con un video di auguri sul proprio canale Twitter.