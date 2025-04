Celik c’è e dà certezze. Soulé vuole un posto

Corriere dello Sport (L. Scalia) – La Roma ha iniziato a mettere nel mirino la Juve. La buona notizia è che Zeki Celik si è allenato con il gruppo e tornerà, a meno di ricadute, per la sfida di domenica. Sulla carta può giocare nella difesa a tre ma non è escluso che venga schierato sulla corsia di destra per coprire il buco in quella posizione di campo.

Il candidato numero uno per coprire la fascia destra è El Shaarawy, anche se non è da escludere l’arretramento di Soulé. Matias, poi, è un ex: ci tiene particolarmente a sfidare la Juve. Logicamente vorrebbe fare da vice Dybala, lì come spalla di Dovbyk, la boa centrale chiamata di nuovo a fare la differenza sotto porta.