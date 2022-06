Celik al fotofinish: ora tra bonus e rivendita c’è la chiave per chiudere

La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – Sembrava un’operazione bella e fatta già da un po’, con Tiago Pinto che contava di chiuderla già nel corso della scorsa settimana. Ed invece Zeki Celik continua ad essere un giocatore del Lille e non della Roma. Oggi potrebbe essere un giorno decisivo. Gli intermediari e l’agente del giocatore stanno infatti lavorando sodo per far andare tutti i tasselli a posto e chiudere una trattativa che sta diventando oltremodo lunga.

Roma e Lille si parlano da oltre un mese, con la voglia di entrambi di andare a dama. Con il giocatore i Friedkin hanno trovato l’accordo totale, il terzino turco dovrebbe firmare un contratto quinquennale a circa due milioni di euro a stagione.

Il problema, però, sta nella valutazione. La Roma continua ad essere ferma all’offerta di sette milioni, il Lille era partito da una richiesta di dieci e sembra intenzionato a non fare sconti. La Roma può uscire da questo stallo in due modi: o alzando l’offerta o offrendo ai francesi una percentuale sulla futura rivendita del giocatore, magari con un 10-15% che possa andare a coprire l’attuale richiesta del club transalpino.