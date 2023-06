Il Presidente della Uefa, Aleksander Čeferin, è tornato sugli avvenimenti che hanno susseguito la finale di Europa League del 31 maggio a Budapest tra la Roma ed il Siviglia. I giallorossi, sconfitti ai rigori dagli spagnoli, avevano molto protestato per alcune decisione arbitrali (il mani di Fernando in area avversaria e le mancate espulsioni di Lamela e Rakitic). Dopo la partita, l’arbitro del match, l’inglese Taylor, è stato aggredito in aeroporto da alcuni tifosi giallorossi mentre era con la sua famiglia. Ecco le parole del Presidente Uefa: “Dobbiamo essere più severi. È diventato insopportabile. C’è una pressione costante, ogni decisione arbitrale viene discussa. Si è andati troppo oltre. Dobbiamo punire il bullismo nei confronti dell’arbitro. Non abbiamo ancora avuto tempo per quello, perché abbiamo avuto molte finali. Ne parleremo dopo la stagione e mi aspetto proposte dal comitato arbitrale. Tutto quello che possiamo fare è punire dopo“.