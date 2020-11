C’è un focolaio a Trigoria: Kumbulla sesto caso in appena quattro giorni

Il Messaggero (S. Carina) – Ancora un positivo a Trigoria. Si tratta di Marash Kumbulla che, infatti, è risultato positivo al tampone, aggiungendosi a Boer, Dzeko, Pellegrini, Santon e Fazio. Ad annunciarlo lo stesso difensore albanese su Instagram: “Per fortuna sto bene e non ho sintomi“. Un piccolo focolaio che ha costretto il club a far svolgere solo sedute individuali ieri a Trigoria, c’erano anche Diawara e Calafiori, tornati dopo essersi negativizzati dal Covid. La sosta per le Nazionali, però, è paradossalmente l’unica nota lieta, anche perchè dopo la positività di Dzeko la Asl ha costretto il gruppo squadra giallorosso al diktat casa-lavoro-casa. Niente Nazionali quindi per molto giocatori, dagli italiani, fino a Ibanez e Mkhitaryan, con le varie Federazioni che per ora non oppongono pressioni. Oggi intanto il club sottoporrà i giocatori ad un nuovo ciclo di tamponi. Le buone notizie, infine, arrivano da Spinazzola, nessuna lesione muscolare per il terzino.