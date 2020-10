La Gazzetta dello Sport (C.Zucchelli) – 89 giorni dopo l’ultima apparizione con la maglia della Roma, e in assoluto, torna in campo Chris Smalling. Il centrale giocherà dall’inizio, come confermato da Fonseca in conferenza stampa, ma bisognerà vedere se riuscirà a fare tutti i 90 minuti di gioco. Smalling ha bisogno di minuti nelle gambe, ma sa che la sua presenza darà alla Roma quella sicurezza e personalità che ha l’inglese nel DNA.