La Repubblica (F. Vanni) – Ranieri torna a San Siro, dove da tecnico della Roma contro l’Inter non ha mai vinto, per chiudere conti aperti dal 2012. Di fronte avrà Inzaghi, amatissimo alla Pinetina ma reduce da due sconfitte contro Bologna e Milan. Il tecnico nerazzurro ha caricato la squadra ricordando che sbagliare ora non è più possibile.

L’Inter, senza Bastoni, Mkhitaryan e Thuram, punta su Çalhanoglu e Arnautovic per non farsi superare dal Napoli. La Roma, imbattuta nel 2025 e con 41 punti conquistati su 51, spera in Soulé per ritrovare i gol che mancano da marzo. Per Ranieri, chiudere il cerchio significherebbe tenere vivo il sogno Champions.