C’è l’idea Dzeko coi soldi di Eriksen

Tuttosport (S.Pasquino) – Per ora è un sogno, ma qualora l’Inter dovesse vendere Eriksen in Premier, potrebbe non esser più considerato tale. I nerazzurri con i soldi del danese punterebbero a Edin Dzeko, che ha lo stesso ingaggio del collega ma il cui cartellino potrebbe essere compensato agevolmente da quanto incassato. Dzeko vale per due, può essere un vice di Lukaku ma anche un partner e può integrarsi benissimo con Martinez e Sanchez. Tra le tante controindicazioni, la necessità della Roma di trovare un sostituto, non facile in estate, figurarsi a gennaio. Anche l’ex giallorosso Gervinho rimane sulla lista dell’Inter.