Il Messaggero (D. Aloisi) – Per rialzarsi Ivan Juric farà affidamento sui migliori. Non c’è spazio per il turnover perché di fronte c’è l’ostico Torino di Vanoli che arriva all’Olimpico con 4 punti in più della Roma. Ieri non si sono allenati con il resto del gruppo Lorenzo Pellegrini e Artem Dovbyk. Il capitano ha avuto un problema alla caviglia, ma vuole esserci in un momento difficile per la squadra. Vicino a lui Paulo Dybala. La Joya deve riaccendere la luce e ritrovare il gol su azione che in Serie A manca proprio dalla sfida col Torino di febbraio. Qualche dubbio sul bomber ucraino. In caso di forfait pronto Shomurodov. Le novità più grosse di formazione sono previste in mezzo al campo dove la coppia titolare sarà formata da Le Fée e Koné con Cristante che parte dalla panchina.

In Serie A (tranne quando Bryan era fuori per squalifica) non succedeva da maggio 2023. Davanti a Svilar confermata la linea difensiva a tre, ma con uomini differenti rispetto al match con la Fiorentina. Non c’è Hermoso che sconta il turno di squalifica dopo l’espulsione rimediata domenica. Angeliño, quindi, torna centrale di sinistra. Vicino a lui Ndicka e Mancini. Nonostante la lite con l’allenatore Gianluca non va in panchina ed è carico. “Siamo uniti, torneremo a fare bene”, ha detto nei giorni scorsi ad alcuni tifosi si all’esterno dal centro sportivo di Trigoria. Sulla fascia destra ancora una volta spazio a Celik nonostante la disastrosa partita contro la Fiorentina, ma la mancanza di alternative da quella parte non offre altre soluzioni a Juric (Abdulhamid). A sinistra Zalewski. Juric ha già provato Le Fée e Koné insieme, ma solamente in Europa League contro la Dinamo Kiev.

Una gara particolare per Enzo che tornava dopo più di un mese di stop. “Può fare meglio”, questo il commento di Juric nell’immediato post-partita. È stato il primo grande acquisto di Ghisolfi che ha deciso di investire 23 milioni. Al suo fianco Koné, altro colpo estivo arrivato al gong finale del mercato su richiesta di De Rossi. In totale, la coppia di centrocampo di questa sera è costata quasi 50 milioni di euro. In Serie A solamente Juventus e Napoli hanno investito di più in quel settore. Entrambi sono arrivati per sostituire Edoardo Bove che domenica ha avuto la sua rivincita personale. Ora dai due francesi ci si aspetta tanto e quella di oggi è una ghiotta occasione. L’ex Borussia Mönchengladbach contro la Fiorentina ha ‘festeggiato’ il primo gol con la maglia giallorossa. Una piccola soddisfazione nella serata amara che si è poi conclusa con la contestazione di un gruppetto di ultras a Termini. E anche questa sera è atteso un clima surreale con diversi abbonati che hanno messo in vendita il proprio biglietto. Nessun sold out e sono previsti tanti fischi nei confronti della squadra. Nella notte di Halloween i tifosi pretendo no solo il ‘dolcetto’. Un altro ‘scherzetto’ sarebbe mal digerito.

Foto: [Paolo Bruno] via [Getty Images]