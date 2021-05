C’è Kumbulla, il talismano

Corriere dello Sport (R.Maida) – La conferma di Darboe come regista è scontata, quella di Kumbulla in difesa assai probabile. Fin qui la Roma ha giocato 50 partite, 25 con l’albanese e 25 senza. Gli indicatori sono tutti dalla parte del centrale: 15 vittorie contro 12, 6 sconfitte contro 8, 1.32 gol subiti di media contro 1.6. In più Kumbulla ha fatto anche due gol decisivi: contro lo Young Boys e contro il Milan.

Staserà tornerà a San Siro sperando di ripetersi. In questa prima stagione è stato fermato dal Covid e da un infortunio, ma rimane un patrimonio importante. A Milano dovrebbe prendere il posto di Ibanez. Per il derby arrivano anche dei recuperi: le alternative servono in due partite così vicine tra loro.