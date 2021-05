C’è il faccia a faccia tra la Roma e la Sud

Corriere dello Sport (J.Aliprandi) – Dall’abbraccio dei duemila prima della partenza per Manchester, al confronto chiarificatore per cercare di chiudere al meglio una stagione negativa. In otto giorni l’umore dei tifosi si è ribaltato, passando dall’euforia per una semifinale di Europa League alla delusione per l’uscita di scena con pesante passivo e per un avvilente settimo posto in campionato. Nonostante ciò, il confronto di ieri a Trigoria è stato soprattutto “costruttivo”, come viene definito anche da dentro, e che ha aiutato le parti a compattarsi ulteriormente per remare verso un’unica direzione in vista delle ultime quattro partite di campionato. Ieri mattina alle 11 una delegazione di tutti i gruppi della Curva Sud si è radunata al piazzale Dino Viola per manifestare il disappunto per una stagione che negli ultimi tre mesi ha preso una piega totalmente negativa, tra risultati di campionato e quelli di coppa.