La Gazzetta dello Sport (F. Balzani) – L’esordio di Wesley e l’abbraccio dei tifosi: la Roma sfida il Cannes in un Tre Fontane gremito da 3mila tifosi. Tornerà Dovbyk che ha recuperato dalle noie muscolari ma partirà dalla panchina. Non ci sarà quasi sicuramente Dybala, che ieri è stato sottoposto ad una elettrolisi percutanea intratissutale per far riassorbire la vecchia cicatrice al tendine: sarà gestito per il ritiro inglese.