Il Corriere della Sera (G. Piacentini) – La Roma si prepara alla sfida di domani all’Olimpico (calcio d’inizio alle 12:30) contro il Torino, un match che i giallorossi non possono permettersi di sbagliare. Vincere significherebbe non solo proseguire la striscia positiva dopo i successi contro Bologna e Pisa, ma anche blindare il primo posto in classifica e presentarsi al derby del 21 con fiducia e slancio emotivo. Il calendario offre incastri favorevoli e lo stadio sarà, ancora una volta, gremito: ora tocca a Gasperini e alla sua squadra. La Roma è il club che ha impiegato meno uomini in Serie A, appena 16 finora. Una formazione quasi fissa, con cambi più dettati dalle necessità che dalla fantasia.

Attenzione a Dybala, che potrebbe tornare titolare al fianco di Soulé, un segnale importante anche in chiave derby. Resta invece più cauta la gestione di Wesley, tornato ad allenarsi con il gruppo ma non certo di partire dall’inizio.