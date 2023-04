C’è Dybala per provare la rimonta

Il Tempo (M. Cirulli) – Dybala dal primo minuto insieme a Pellegrini e Abraham. Nonostante le parole in conferenza stampa di ieri di Mourinho, infatti, l’attaccante argentino dovrebbe partire dal primo minuto nella gara di questa sera contro il Feyenoord. Questa mattina ci sarà il test definitivo per capire quanti minuti nelle gambe avrà a disposizione l’attaccante argentino, ma la sua presenza dal primo minuto non sembra essere in discussione. Per cercare una rimonta che porterebbe i giallorossi in semifinale di Europa League, Mourinho potrà contare su più di 66mila tifosi giallorossi, che hanno riempito anche il settore solitamente riservato agli ospiti. Oltre al dodicesimo uomo in campo, il tecnico portoghese si affiderà a un undici già rodato: tra i pali nessun dubbio, ci sarà Rui Patricio, mentre dopo un turno di riposo con l’Udinese, tornerà titolare Roger Ibanez, che, insieme a Smalling e Mancini, costituirà il terzetto difensivo che dovrà fermare le avanzate di Gimenez e Kocku. Sulla fascia destra ci sarà Zalewski, mentre serviranno a sinistra le avanzate offensive di Spinazzola. A centrocampo oltre a Cristante, intervenuto ieri in conferenza stampa con una vistosa fascia all’altezza del sopracciglio sinistro, ci sarà Matic. Oltre a Dybala, sulla trequarti agirà Lorenzo Pellegrini, mentre il centravanti sarà Abraham.