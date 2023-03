C’è bisogno di vendere. Servono 50-55 milioni

Corriere dello Sport (R. Maida) – Il tempo delle plusvalenze, la necessità di vendere. La Roma continua il suo slalom parallelo, sulla discesa che impone competitività tecnica insieme al risanamento finanziario. I limiti imposti dall’Uefa sono paletti ripidi che i Friedkin non intendono saltare. E così Tiago Pinto, diviso tra la mission aziendale e le richieste di Mourinho, cerca di arrivare a valle senza ammaccature.

Servono almeno altri 50-55 milioni di trading virtuoso per avere ricadute positive sul bilancio, per poi ripartire con gli investimenti: inevitabile dunque pensare ad Abraham e Ibañez, che non passano un buon periodo ma hanno ancora un discreto appeal internazionale, come le figure giuste da esporre nella vetrina.