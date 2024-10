Corriere della Sera (M. Col.) – Un nome a sorpresa spunta tra i candidati alla successione di Lina Souloukou, dimessasi dalla carica di ad della Roma nel settembre scorso, fra contestazioni e polemiche. Il nome è quello di Alessandro Antonello, ad per la parte corporate dell’Inter e in prima linea nella cura del dossier sul nuovo stadio. Il manager 59enne, arrivato nel club nerazzurro nel 2015 assumendo inizialmente la veste di direttore finanziario, è diventato con l’ingresso di Suning direttore operativo e successivamente ad, affiancando nel 2018 Beppe Marotta che ha le deleghe per l’area sportiva.

Non è l’unico profilo valutato dalla famiglia Friedkin per sostituire la dirigente greca, nell’occhio del ciclone dopo il licenziamento di De Rossi. Sul tavolo anche il curriculum di Giovanni Carnevali, il plenipotenziario del Sassuolo, società modello nonostante l’ultima disastrosa stagione. Occhio anche a Claudio Fenucci, già manager dei capitolini per tre anni, ad del Bologna.