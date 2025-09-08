Cavalletto: “Rensch crescerà sotto Gasperini, il tecnico è il vero colpo della Roma”

Daniele Cavalletto, ex vice di Francesco Farioli, ha parlato ai microfoni di Retesport. L’occasione è servita per dire la sua su Rensch, Gasperini e anche su El Aynaoui.

Ecco le sue dichiarazioni:

Su Rensch:

“Rensch è cresciuto molto l’anno scorso, sia con noi all’Ajax che poi con la Roma. È un ragazzo che andava un po’ sgrezzato, soprattutto nella fase difensiva. Uscire dalla comfort zone dell’Ajax non è mai facile, ma lui ha saputo superare i primi mesi di ambientamento. Ora, con il 3-4-3 e meno responsabilità difensive, può solo crescere con Gasperini. A mio giudizio sarà un nuovo acquisto per la Roma: è pulito, attento, lavora sodo e ha voglia di migliorare”.

Su Gasperini:

“Sono un enorme estimatore di Gasperini. Non si può restare per anni al top del calcio italiano ed europeo senza guidare Ferrari e senza essere un tecnico di livello assoluto. Per me è stato il vero colpo dell’estate della Roma. Lavora su un sistema che porta avanti da tempo, tanti provano a imitarlo ma solo lui riesce a farlo con quella efficacia. Sono convinto che la sua Roma darà fastidio a tutti”.

Su El Aynaoui:

“Ho affrontato El Aynaoui quando era al Lens, l’ho analizzato da avversario. È abituato a giocare in una mediana a due, in un sistema molto simile a quello della Roma. Ha fisicità, quantità, inserimento: credo possa essere una validissima alternativa alla coppia Koné-Cristante, che ho già visto a livelli altissimi nelle prime due gare”.