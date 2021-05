Causarano non rinnoverà il suo contratto da responsabile del settore sanitario della Roma

Troppi infortuni in questa stagione, qualcuno deve pagare. E probabilmente pagherà il dott. Causarano, alla Roma dal 2017 dopo un passato vincente alla Juventus. Il responsabile del settore sanitario del club giallorosso, originario di Siena, non firmerà il rinnovo del contratto in scadenza a giugno come riporta il Corriere dello Sport. I Friedkin sono rimasti molto delusi per la situazione stagionale legata agli infortuni e hanno deciso di continuare la loro rivoluzione. Ora inizierà la ricerca al nuovo responsabile del settore sanitario.