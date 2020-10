Castrovilli: “La Roma in fase offensiva è micidiale, come dimostrato anche contro il Milan”

La Gazzetta dello Sport (L. Calamai) – Il giovane talento della Fiorentina Gaetano Castrovilli ha rilasciato un’intervista al quotidiano. Tra gli argomenti trattati la gara di domenica contro la Roma. Ecco le sue parole: “La Roma è una squadra molto forte e completa. Fonseca è preparato a cui piace il bel calcio e ci sono giovani che sanno dare del tu al pallone. Dovremo stare molto attenti perché in fase offensiva sono davvero micidiali, come dimostrato anche contro il Milan. Dovremo essere capaci di far male con le nostre armi”.