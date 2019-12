Castrovilli è l’obiettivo. Mancini “scarto” Viola

Nel 2014 Montella convoca Mancini per il ritiro della Fiorentina. Un punto d’arrivo per il difensore che all’epoca era diciottenne. Il tecnico lo fa esordire nell’amichevole contro il Malaga e lo convoca per 4 volte in Europa League. Poi torna in Primavera e due anni dopo Corvino lo cede al Perugia. Oggi da “scartato” è diventato il più grande rimpianto della Viola, non l’unico perché anche Zaniolo è passato da Firenze prima di essere tagliato l’ultimo giorno di mercato. Ci sarà un pizzico di rivalsa per loro. Intanto Pradè vuole rinforzare la rosa a gennaio con Montella che sta pensando a Kalinic e Florenzi. Per il croato serve l’ok dell’Atletico Madrid, per il capitano della Roma bisognerà capire che cosa vorrà fare lui. Al momento il timore di perdere l’Europeo è forte e per questo Firenze potrebbe essere la soluzione temporanea che accontenta tutti. Con Montella troverebbe continuità e la Fiorentina prenderebbe un tassello fondamentale per il 3-5-2. Discorsi definitivi rinviati a giugno quando i club parleranno anche di Castrovilli che Petrachi ha messo nel mirino. Il centrocampista ha lo stesso procuratore di Riccardi che è un pallino di Pradè. Il talento romano potrebbe trasformarsi così in una pedina di scambio interessante. Su Castrovilli ci sono anche Juventus ed Inter che guardano con interesse anche Smalling. La Roma su questo fronte resta tranquilla visto che il difensore ha comunicato che sarebbe contento di restare. Inoltre l’inglese è convinto di recuperare per Firenze, tra oggi e domani si riaggregherà al gruppo. Lo scrive Il Messaggero.