Castrovilli? A giugno

Pastore non gioca più ma le voci di un suo ritorno in Argentina, con la maglia del River Plate, si fanno insistenti in patria. L’ostacolo più grande rimane l’oneroso ingaggio che supera i 4 milioni netti a stagione. Quello di Pastore è un taglio nei programmi della Roma, così come quello di Juan Jesus. Sulla stessa lista c’è Perotti, mentre il discorso è diverso per Under: la Roma non lo vende per meno di 35 milioni, cifra che nessuno però è disposto a investire per un giocatore che ha fatto solo un gol nel 2019. Preso atto della probabile permanenza di Kalinic come vice Dzeko, la Roma guarda al futuro e si muove con decisione per Castrovilli. Il giocatore ha stregato Petrachi e Fonseca e potrebbe essere il primo grande colpo della prossima stagione. In estate poi torneranno d’attualità anche i nomi di Politano e Mertens, del quale la richiesta di un triennale a 4 milioni a stagione però spaventa la Roma. Lo scrive il Corriere dello Sport.