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Castro: “Abbiamo fatto una grande partita. Sapevamo che venire qua non era facile”

Redazione
Pubblicato 3 ore fa il 20/03/2026 · ⏱ 1 min di lettura
Castro: “Abbiamo fatto una grande partita. Sapevamo che venire qua non era facile”

Durante il post partita di Roma-Bologna Santiago Castro ha lasciato delle dichiarazioni su Sky Sport.

LE PAROLE DI CASTRO

Quanto hai tirato forte sull’1-3?

“Ho tirato senza guardare. Ho fatto un bel gol. È stata una grande partita, spettacolare”.

Partita da mal di testa…

“Abbiamo fatto una grande partita. Sapevamo che venire qua non era facile, siamo andati in vantaggio diverse volte ma la Roma è forte e anche l’Olimpico si è fatto sentire”.

L’entusiasmo potrà essere trasferito in campionato?

“Dobbiamo tornare a vincere a casa. Ora pensiamo a domenica, non guardiamo troppo avanti”.

Hai sempre l’atteggiamento giusto e sei un leader…

“Uno vuole sempre essere importante, anche quando si è in panchina. Non mi sento un leader, siamo tutti importanti. Dobbiamo continuare a lavorare”.

Perché la stagione è stata così altalenante?

“La sconfitta nella finale della Supercoppa Italiana ci ha fatto male. Noi siamo sempre rimasti uniti nonostante i risultati non positivi. La Roma è una squadra da Champions e contro squadre del genere dobbiamo dare qualcosa in più”.

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Giornalista sportivo appassionato di calcio.

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