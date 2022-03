Castan ricorda il record delle dieci vittorie consecutive del 2013

Leandro Castan, ex difensore della Roma arrivato nella capitale nel 2012 e ceduto, dopo i prestiti improduttivi alla Sampdoria e Torino, nel 2018, su Twitter ha pubblicato un post amarcord. Il brasiliano ha ricordato il record del 2013, quando con Rudi Garcia in panchina la Roma riuscì a vincere le prime 10 gare di Serie A subendo solamente un gol dal Parma. Una striscia positiva, come molti ricorderanno, che include big match contro l’Inter e il derby con la Lazio.

TBT de hoje é de record italiano

10 jogos 10 vitórias 1 gol sofrido, q início de campeonato @OfficialASRoma pic.twitter.com/qjlggH5GBM — Leandro Castan (@l_castan) March 10, 2022